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Кузяев претендует на приз автору лучшего гола сезона в чемпионате Франции

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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вошёл в число претендентов на звание автора лучшего гола сезона-2023/24 в Лиге 1.

В число номинантов попал дебютный мяч Кузяева за «Гавр», который он забил в ворота «Бреста».

Также на награду претендуют футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Ли Кан Ин, Мостафа Мохамед («Нант»), Ламин Камара («Метц»), Камори Думбия («Брест»), Эдон Жергова («Лилль») и Тежи Саванье («Монпелье»).

Напомним, что Кузяев перешёл в «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провёл за французский клуб 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Аленичев призвал российских футболистов уезжать в Европу.

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