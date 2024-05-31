Кузяев претендует на приз автору лучшего гола сезона в чемпионате Франции
В число номинантов попал дебютный мяч Кузяева за «Гавр», который он забил в ворота «Бреста».
Также на награду претендуют футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Ли Кан Ин, Мостафа Мохамед («Нант»), Ламин Камара («Метц»), Камори Думбия («Брест»), Эдон Жергова («Лилль») и Тежи Саванье («Монпелье»).
Напомним, что Кузяев перешёл в «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провёл за французский клуб 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
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