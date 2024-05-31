Григоренко — о ситуации форварда «Колорадо» Ничушкина: врагу не пожелаешь

Нападающий СКА Михаил Григоренко прокомментировал ситуацию вокруг отстранения российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Многие за него переживают, все вдохновились его игрой в последние годы. Ничушкин из мема, который не забивал 100 матчей подряд в «Далласе», превратился в сильного снайпера и стал суперзвездой НХЛ. Пусть будет здоров! Ведь того, через что он проходит, даже врагу не пожелаешь», — цитирует Григоренко сайт СКА.

14 мая появилась информация, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее генменеджер «Колорадо» заявил, что клуб пока не планирует расторгать контракт с Ничушкиным.