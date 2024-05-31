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Бой между Папиным и Монтесом перенесли на август

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Российский боксёр Алексей Папин должен был провести поединок с мексиканцем Германом Гарсией Монтесом 12 июня в Ростове-на-Дону.

В связи со сложностями в переговорах между сторонами промоутерская компания Iron&Gloves Promotions перенесла проведение турнира в Ростове-на-Дону на август. Со своей стороны организаторы обещают сделать предстоящий турнир ещё ярче и зрелищнее.

В своём последнем бою в мае Папин нокаутировал малавийца Айзека Чилембу на турнире в подмосковной Балашихе. Российский боксёр входит в топ-10 лучших в крузервейте по версии BoxRec и возглавляет рейтинг среди россиян в этом дивизионе.

Последний бой Монтеса состоялся в июле 2023 года, когда мексиканец в Санкт-Петербурге досрочно уступил Сергею Кузьмину. 

В активе Папина 16 побед при одном поражении. У Монтеса девять побед и шесть поражений.

Ранее чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о соглашении с Саудовской Аравией касательно своих выступлений.

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