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Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев рассказал о шутке про сравнение команды с ПСЖ

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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев вспомнил шутку о сравнении команды с ПСЖ.

«Это возникло достаточно спонтанно. Выкрикнул это в раздевалке после одной из побед, и как‑то прижилось (смеётся). Ребятам понравилось, и мы это на постоянной основе как‑то подхватили. Можно сказать, теперь это наш внутренний поздравительный клич», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что никаких совпадений с тренерскими идеями французского клуба нет.

«Наверное, тут стоит сказать, что и мы хотим побеждать везде, как большие клубы. Это единственное, что может быть общим», — добавил Биджиев.

Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ на следующий сезон. Обе команды стали недосягаемыми для преследователей в таблице Первой лиги. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.

Ранее Биджиев высказался о задачах клуба на следующий сезон.

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