Семак: Сафонов заслужил интерес такого клуба, как ПСЖ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

«Это прекрасная новость. Дай бог ему играть как можно больше, конкурировать, защищать честь нашей страны. Не так много российских игроков сейчас играют в Европе и в хороших командах. Я думаю, что у него есть всё для того, чтобы играть. Очень талантливый игрок, который заслужил интерес такого клуба», — сказал Семак на пресс-конференции.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее во Франции сообщили, что Сафонов проходит медобследование для перехода в ПСЖ.