Тренер махачкалинского «Динамо» рассказал, стоит ли ждать Джикию в клубе

Главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о возможном переходе в клуб защитника Георгия Джикии.

«Можно много о чём рассуждать гипотетически. Не хотел бы говорить на эту тему. Когда будет конкретика и что-то свершится на самом деле, тогда будет что обсудить. В принципе, я Джикию хорошо знаю, ведь в своё время он играл у меня ещё в Нальчике», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия покинул «Спартак» в конце сезона-2023/24. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о просьбе Джикии перейти в клуб.