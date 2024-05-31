Уехавшие из России в США фехтовальщики Лоханов и Бида не выступят на Олимпиаде-2024

В Федерации фехтования США сообщили, что фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — приводит слова пресс-службы ФФС ТАСС.

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

В СМИ появилась информация, что семья Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.