RT в Telegram
Подпишись

Уехавшие из России в США фехтовальщики Лоханов и Бида не выступят на Олимпиаде-2024

Короткая ссылка
В Федерации фехтования США сообщили, что фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — приводит слова пресс-службы ФФС ТАСС.

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

В СМИ появилась информация, что семья Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить