Уехавшие из России в США фехтовальщики Лоханов и Бида не выступят на Олимпиаде-2024
«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — приводит слова пресс-службы ФФС ТАСС.
26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.
В СМИ появилась информация, что семья Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.