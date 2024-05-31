ESPN: бывший баскетболист Единой лиги ВТБ Гордон погиб в автокатастрофе
Как сообщает ESPN, авария произошла в Портленде (штат Орегон), подробности инцидента не приводятся.
Спортсмен выступал в НБА за «Филадельфию», в составе которой провел девять матчей.
В Единой лиге Гордон играл за санкт‑петербургский «Зенит», саратовский «Автодор», «Локомотив‑Кубань» (Краснодар)».
У Дрю остались жена и трое детей. Дрю Гордон — старший брат чемпиона НБА в составе «Денвера» Аарона Гордона.
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