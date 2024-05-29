Шакил О'Нил рассказал, сколько очков он с лёгкостью бы набирал в современной НБА
- AP
«Я бы легко смог набирать 40 очков в современной НБА. Думаю, я бы так же доминировал. С учётом того, насколько открыта игра сейчас, со всеми этими трёхочковыми и шутерами», — сказал баскетболист в своём подкасте.
О'Нил во времена вступлений завоевал четыре чемпионских титула в североамериканской баскетбольной лиге.
Напомним, 51-летний американец стал первым игроком в истории «Орландо», чей номер был выведен из обращения.
Ранее О'Нил заговорил с сербским баскетболистом «Денвера» по-русски.