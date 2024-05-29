Шакил О'Нил рассказал, сколько очков он с лёгкостью бы набирал в современной НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился мнением о том, сколько очков набирал бы в современном чемпионате.

«Я бы легко смог набирать 40 очков в современной НБА. Думаю, я бы так же доминировал. С учётом того, насколько открыта игра сейчас, со всеми этими трёхочковыми и шутерами», — сказал баскетболист в своём подкасте.

О'Нил во времена вступлений завоевал четыре чемпионских титула в североамериканской баскетбольной лиге.

Напомним, 51-летний американец стал первым игроком в истории «Орландо», чей номер был выведен из обращения.

Ранее О'Нил заговорил с сербским баскетболистом «Денвера» по-русски.