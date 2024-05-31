Махачев: я лучший боец в мире прямо сейчас, Порье будет тяжело
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«Думаю, я лучший боец в мире прямо сейчас. У Дастина всегда были проблемы с борьбой. Ему будет тяжело против меня. Я уважаю Дастина. Но когда он встречался с хорошим борцом, у него были проблемы», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Напомним, что встреча Махачев — Порье состоится на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.
Ранее Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним в UFC.