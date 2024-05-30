RT в Telegram
Подпишись

Слишкович: Россия для меня — вторая родина

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своём отношении к России.

«Россия для меня — вторая родина. У меня русская супруга, она из Питера. Сын наполовину русский, ходит в московскую школу. Чувствую Россию практически как свою. Никто из зарубежных друзей мне не высказывал за то, что я живу в России», — приводит слова Слишковича Sport24.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России. После отставки Гильермо Абаскаля команду принял исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, который также покинул клуб после окончания сезона.

Ранее Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить