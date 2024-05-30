Слишкович: Россия для меня — вторая родина

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своём отношении к России.

«Россия для меня — вторая родина. У меня русская супруга, она из Питера. Сын наполовину русский, ходит в московскую школу. Чувствую Россию практически как свою. Никто из зарубежных друзей мне не высказывал за то, что я живу в России», — приводит слова Слишковича Sport24.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России. После отставки Гильермо Абаскаля команду принял исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, который также покинул клуб после окончания сезона.

Ранее Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в «Спартак».