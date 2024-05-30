Журова: Франция точно не будет добра к российским спортсменам на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о российских спортсменах, которые планируют принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Депутат отметила, что на месте спортсменов она бы приняла решение не ехать на Игры в столицу Франции.

«Будет настолько нервная обстановка, я даже не представляю, как они будут думать о спорте. Им нужно за всем следить: не дай бог что-то подмешали, подкинули. Причём они там будут одни. Даже когда были сложные ситуации на Олимпиадах ранее, специально обученные сотрудники отслеживали все это», — сказала Журова РИА Новости.

По словам Журовой, российским спортсменам будет морально тяжело ещё и потому, что по возвращении на Родину никто не скажет им, что относится с пониманием к ситуации.

«Никто ж не пожалеет, не посочувствует, ты же поехал, значит взвесил все за и против. Во Франции не будут доброжелательны к россиянам», — добавила она.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.