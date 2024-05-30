Бывший министр спорта Олег Матыцин утверждён в новой должности

Бывший министр спорта России Олег Матыцин утверждён в должности внештатного советника председателя правительства.

Приказ об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Матыцин продолжит курировать спорт. В его ведении будут вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

Матыцин возглавлял Министерство спорта с 2020 по 2024 год. На этом посту его сменил Михаил Дегтярёв, кандидатуру которого единогласным решением поддержал Комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее Путин наградил Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.