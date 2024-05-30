Российского тяжелоатлета Албегова лишили медали Олимпийских игр в Лондоне
Решением комитета южнокорейский тяжелоатлет Чон Сан Гуну получит бронзовую медаль за Игры в Лондоне. Тогда он занял четвёртое место, уступив третью строчку россиянину Руслану Албегову, который, по информации МОК, будет лишён медали за нарушение антидопинговых правил.
В активе Албегова, помимо бронзы Игр-2012, по две золотые награды чемпионатов мира и Европы, а также победа на Универсиаде 2013 года.
Албегов объявил о завершении карьеры в начале 2022 года.
Ранее Кремлёв заявил, что спорт должен объединять людей во все времена.