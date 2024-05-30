Российского тяжелоатлета Албегова лишили медали Олимпийских игр в Лондоне

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) объявила список спортсменов, которые примут участие в церемонии перераспределения медалей во время Олимпийских игр в Париже.

Решением комитета южнокорейский тяжелоатлет Чон Сан Гуну получит бронзовую медаль за Игры в Лондоне. Тогда он занял четвёртое место, уступив третью строчку россиянину Руслану Албегову, который, по информации МОК, будет лишён медали за нарушение антидопинговых правил.

В активе Албегова, помимо бронзы Игр-2012, по две золотые награды чемпионатов мира и Европы, а также победа на Универсиаде 2013 года.

Албегов объявил о завершении карьеры в начале 2022 года.

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