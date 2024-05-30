Президент Чехии выразил удовлетворённость отсутствием сборной России по хоккею на чемпионате мира
Президент Чехии выразил удовлетворённость отсутствием россиян на ЧМ по хоккею
Чиновник возразил на то, что первенство мира было неполным без российских хоккеистов.
«Это неправда. Просто из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было. Наверняка вы все помните предыдущий чемпионат в Праге в 2015 году, как они вели себя в финале с Канадой. Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате», — цитирует Павела iSport.cz.
Павел добавил, что речи о политической подоплёке в его высказываниях не идёт — всё дело, по его словам, в неспортивном поведении россиян.
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.