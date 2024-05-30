Президент Чехии выразил удовлетворённость отсутствием сборной России по хоккею на чемпионате мира

Президент Чехии Петр Павел поделился мнением об отсутствии сборной России на чемпионате мира — 2024, который проходил в Праге и Остраве.

Чиновник возразил на то, что первенство мира было неполным без российских хоккеистов.

«Это неправда. Просто из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было. Наверняка вы все помните предыдущий чемпионат в Праге в 2015 году, как они вели себя в финале с Канадой. Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате», — цитирует Павела iSport.cz.

Павел добавил, что речи о политической подоплёке в его высказываниях не идёт — всё дело, по его словам, в неспортивном поведении россиян.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.