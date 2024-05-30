Осинькин: по техническому потенциалу Глушенков мог бы играть в «Барселоне»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре полузащитника московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Я согласен, что по своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы играть в «Барселоне». Но чтобы играть в «Барселоне» прямо сейчас, он должен сделать ещё один шаг», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Говоря о других футболистах РПЛ, Осинькин подчеркнул, что им необходимо сделать ещё два-три шага для перехода в большие европейские клубы.

В сезоне-2023/24 Глушенков провёл 38 матчей, отметившись восемью голами и 21 результативной передачей.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» и «Спартак» хотят подписать Глушенкова.