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Тарасов: готов пригласить Дзюбу в медиафутбол с зарплатой 1 млн рублей в месяц

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Бывший футболист московского «Локомотива» и президент медийного клуба «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что готов пригласить нападающего Артёма Дзюбу, покинувшего стан железнодорожников накануне, в свою команду.

«Моя команда «Родина Медиа» готова сделать ему предложение. Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 млн рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину — возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъёмных», — сказал Тарасов Metaratings.ru.

Он отметил, что не может дозвониться до Дзюбы, поэтому попросил его самостоятельно выйти с ним на контакт. По словам Тарасова, если бы он был руководителем клуба из топ-8 РПЛ, то всё равно был бы заинтересован в кандидатуре экс-форварда «Локо».

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее детский тренер Дзюбы заявил, что Артём найдёт себя в рекламе.

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