Плющев усомнился, что сборная России будет бороться за победу на ЧМ после возвращения

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о потенциальном выступлении национальной команды после завершения отстранения.

Ранее мнение о том, что Россия будет претендовать на самые высокие места высказал главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг.

«Это больше мечты, чем реальность. Мы же за последние десять лет проиграли турниры на всех уровнях: от первой команды до юниорской. Не можем четыре звена равноценных найти в национальную команду. И по подбору игроков мы не способны составить конкуренцию лидерам мирового хоккея. Так что сейчас реально мы можем побороться только за попадание в плей-офф. Не более», — цитирует тренера «Спорт уик-энд».

При этом Плющев отметил, что руководство отечественного хоккея не готово прислушиваться к критике.

Международная федерация хоккея отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион из Чехии не согласен с отстранением сборной России по хоккею.