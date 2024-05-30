Смолов объяснил, почему ему больше импонирует Месси, чем Роналду

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Мне больше импонирует Месси. Он влияет на игру команды больше, чем Роналду. Криштиану при этом — выдающийся атлет, профессионал, пример и крутой суперчувак», — сказал Смолов в своём подкасте Smol Talk.

Напомним, что Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. На счету Роналду пять «Золотых мячей», а также победа на чемпионате Европы — 2016.

Ранее сообщалось, что Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира.