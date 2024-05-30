RT в Telegram
Подпишись

Смолов объяснил, почему ему больше импонирует Месси, чем Роналду

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Мне больше импонирует Месси. Он влияет на игру команды больше, чем Роналду. Криштиану при этом — выдающийся атлет, профессионал, пример и крутой суперчувак», — сказал Смолов в своём подкасте Smol Talk.

Напомним, что Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. На счету Роналду пять «Золотых мячей», а также победа на чемпионате Европы — 2016.

Ранее сообщалось, что Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить