Стала известна программа на Всероссийском дне футбола в «Лужниках» 1 июня

UMA2RMAN, «Конец фильма», «Инь-Ян» и Доминик Джокер выступят на Всероссийском дне футбола в московских «Лужниках» 1 июня.

Церемония открытия футбольного фестиваля начнётся в 11:00 мск на главной сцене. Вход будет свободным.

На мероприятии выступят известные музыканты: группы UMA2RMAN, «Конец фильма», «Инь-Ян», а также продюсер и исполнитель Доминик Джокер и победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников. Для всех желающих будут работать специальные аттракционы и развлекательные площадки.

Одним из главных событий фестиваля будут намерения участников зафиксировать спортивные достижения в Книге рекордов России. Первый рекорд собирается установить экс-капитан сборной России Алексей Смертин. Он примет участие в 26-часовом футбольном ультрамарафоне. Также в нём будут участвовать олимпийские чемпионы — легкоатлет Юрий Борзаковский и лыжник Александр Легков.

В ходе ультрамарафона на Всероссийском дне футбола намерены зафиксировать самый длительный матч в мире, наибольшее количество футболистов, вышедших на поле в одной игре, и самый крупный игровой счёт в стране.

Цель проведения спортивных фестивалей во Всероссийский день футбола — показать доступность занятий футболом для всех категорий населения России, поддержка и популяризация массового футбола во всех регионах страны. В связи с чем РФС инициирует процесс официального учреждения Всероссийского дня футбола в качестве профессионального праздника в производственном календаре.

Ранее сообщалось, что РФС второй год подряд участвует в ПМЭФ.