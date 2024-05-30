Во Франции усомнились в уровне Сафонова перед трансфером в ПСЖ

Заместитель главного редактора L'Équipe Жан-Филипп Леклер отреагировал на переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Во Франции есть сомнения в уровне Сафонова, особенно касательно его игры ногами», — цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее во Франции сообщили, что Сафонов проходит медобследование для перехода в ПСЖ.