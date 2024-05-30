Президент ПСЖ: горжусь тем, что Мбаппе сделал для клуба
- AP
«Я желаю ему всего наилучшего. Он делал для нас исключительные вещи в течение семи лет. Я горжусь тем, что он сделал для клуба», — цитирует Аль-Хелаифи Get French Football News.
25-летний француз объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.
Сообщалось, что глава ПСЖ и Мбаппе подрались из-за разногласий по поводу будущего футболиста.
Ранее сообщалось, что «Реал» не будет выплачивать бонусы Мбаппе за ПСЖ.