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Президент ПСЖ: горжусь тем, что Мбаппе сделал для клуба

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал уход нападающего команды Килиана Мбаппе.
Президент ПСЖ: горжусь тем, что Мбаппе сделал для клуба
  • AP

«Я желаю ему всего наилучшего. Он делал для нас исключительные вещи в течение семи лет. Я горжусь тем, что он сделал для клуба», — цитирует Аль-Хелаифи Get French Football News.

25-летний француз объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.

Сообщалось, что глава ПСЖ и Мбаппе подрались из-за разногласий по поводу будущего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет выплачивать бонусы Мбаппе за ПСЖ.

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