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Во время концерта Свифт изобразили цифру 8 в честь ухода Крооса из «Реала»

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29 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся концерт популярной американской певицы Тейлор Свифт.

Во время исполнения одной из песен на сцене изобразили большую цифру 8. Этот перформанс связан с уходом полузащитника Тони Крооса из «Реала». Сам футболист также присутствовал на концерте.

Напомним, что 34-летний игрок завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы — 2024 в Германии, который пройдёт с 14 июня по 14 июля. 34-летний немец также сыграет 1 июня в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн одобрил решение Крооса завершить карьеру после Евро-2024.

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