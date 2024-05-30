Смирнов: до сих пор с Кавагути можем исполнить уникальные элементы

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов рассказал, что мог выступить на «Русском вызове» с Юко Кавагути.

«Была идея выступить в первом «Русском вызове», на тот момент мы с Юко иногда покатывались, принимали участие в каких-то шоу. До сих пор можем исполнить какие-то уникальные элементы с Юко», — цитирует Смирнова «Чемпионат».

Пара тренировалась под руководством Тамары Москвиной. На счету Смирнова и Кавагути две бронзы на чемпионате мира. Они объявили о завершении карьеры в 2017 году.

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