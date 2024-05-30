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Бестемьянова: когда Тарасова меня ударила, это был психологический приём

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала о методах работы тренера Татьяны Тарасовой.

«Она никогда не была со мной грубой. Когда она меня ударила, это был психологический приём, одним движением она привела меня в чувство. Но в остальное время она была ласковой мамой», — цитирует Бестемьянову «Советский спорт».

Татьяна Тарасова призналась, что практиковала рукоприкладство в работе со спортсменами.

Напомним, что Бестемьянова выступала в паре с Андреем Букиным. Они являются олимпийскими чемпионами, четырёхкратными чемпионами мира и пятикратными чемпионами Европы.

Ранее Тарасова поделилась мнением относительно методов работы с подопечными.

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