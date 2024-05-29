Агент Грицюка: к Арсению есть интерес из «Нью‑Джерси», но он хорошо развивается в СКА

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Арсения Грицюка, рассказал об интересе к россиянину со стороны «Нью-Джерси Девилз».

«Сейчас все мысли связаны со СКА и с тем, как он проведёт предстоящий сезон. Интерес есть, но мы станем отталкиваться от ситуации и будем смотреть по окончании сезона. Сейчас я вижу, что в СКА он развивается очень хорошо. Мне нравится его прогресс», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В интервью RT хоккеист заявлял, что сначала нужно доработать действующее соглашение со СКА до конца, а затем рассматривать входящие предложения.

Грицюк был задрафтован «Нью‑Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129‑м номером.

Ранее Грицюк рассказал о выступлении за сборную России.