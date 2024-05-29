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Спортсмены из России, Белоруссии, КНР и Ирана поучаствуют в «Киберфесте» во Владивостоке

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Международные соревнования по киберспорту во Владивостоке примут участников из России, Белоруссии, Китая и Ирана.
Спортсмены из России, Белоруссии, КНР и Ирана поучаствуют в «Киберфесте» во Владивостоке
  • Gettyimages.ru

«Каждая страна выставит сборную команду, состоящую из пяти человек. Команды будут состязаться за первенство в Dota 2. Призовой фонд составит 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Соревнования организованы по поручению президента России Владимира Путина, а организатором выступает Федерация компьютерного спорта России.

Ранее Путин поддержал инициативу создать комплексную государственную программу по спорту.

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