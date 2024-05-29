Спортсмены из России, Белоруссии, КНР и Ирана поучаствуют в «Киберфесте» во Владивостоке
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«Каждая страна выставит сборную команду, состоящую из пяти человек. Команды будут состязаться за первенство в Dota 2. Призовой фонд составит 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Соревнования организованы по поручению президента России Владимира Путина, а организатором выступает Федерация компьютерного спорта России.
Ранее Путин поддержал инициативу создать комплексную государственную программу по спорту.