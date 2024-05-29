Путин поддержал инициативу создать комплексную государственную программу по спорту
- РИА Новости
Чернышенко предложил сформировать отдельную госпрограмму, в которую войдут мероприятия по массовому спорту, крупные спортивные состязания, подготовка резерва и развитие спортивной инфраструктуры. Позднее эту идею поддержал глава Минспорта Михаил Дегтярёв.
«Мы с вами в общих чертах это обсуждали. Давайте, хорошо, так и сделаем», — согласился с предложением Чернышенко Путин, слова которого приводит ТАСС.
Ранее Путин заявлял, что не знает, как сложилась бы его судьба, если бы не увлечение спортом.