Путин поддержал инициативу создать комплексную государственную программу по спорту

Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Дмитрия Чернышенко сформировать отдельную комплексную государственную программу по спорту.

Чернышенко предложил сформировать отдельную госпрограмму, в которую войдут мероприятия по массовому спорту, крупные спортивные состязания, подготовка резерва и развитие спортивной инфраструктуры. Позднее эту идею поддержал глава Минспорта Михаил Дегтярёв.

«Мы с вами в общих чертах это обсуждали. Давайте, хорошо, так и сделаем», — согласился с предложением Чернышенко Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Путин заявлял, что не знает, как сложилась бы его судьба, если бы не увлечение спортом.