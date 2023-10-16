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Путин: неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы не увлечение спортом

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Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, как бы сложилась его судьба, если бы он в детстве не увлёкся спортом.
Путин: неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы не увлечение спортом
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Он рассказал, что в детстве было много свободного времени, чтобы проводить его во дворе.

«Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлёкся спортом, на самом деле даже не очень важно — каким, важно, что спортом, и уделял этому много внимания», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Российский лидер отметил, что у него появились приоритеты самоутверждаться на спортивных площадках.

«Сразу появились определённые взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнёрам», — сообщил Путин.

Президент России заявил, что спорт воспитывает — и это очень важно.

В июне Путин рассказал, что смотрел чемпионат мира по дзюдо, где была допущена судейская ошибка в отношении российского спортсмена, и был разочарован.

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