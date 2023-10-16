Путин: неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы не увлечение спортом
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Он рассказал, что в детстве было много свободного времени, чтобы проводить его во дворе.
«Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлёкся спортом, на самом деле даже не очень важно — каким, важно, что спортом, и уделял этому много внимания», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
Российский лидер отметил, что у него появились приоритеты самоутверждаться на спортивных площадках.
«Сразу появились определённые взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнёрам», — сообщил Путин.
Президент России заявил, что спорт воспитывает — и это очень важно.
В июне Путин рассказал, что смотрел чемпионат мира по дзюдо, где была допущена судейская ошибка в отношении российского спортсмена, и был разочарован.