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Миранчук может перейти в «Болонью» в рамках сделки по Орсолини

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Итальянская «Аталанта» заинтересована в подписании вингера Риккардо Орсолини и может включить в сделку российского полузащитника Алексея Миранчука.
Миранчук может перейти в «Болонью» в рамках сделки по Орсолини
  • Legion-Media

Руководство «Аталанты» планирует попытаться воспользоваться тем, что в «Болонье» работает Джованни Сартори, бывший спортивный директор бергамасков, который и занимался приобретением россиянина, сообщает TuttoAtalanta.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду 41 матч, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее Аленичев призвал российских футболистов уезжать в Европу. 

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