Миранчук может перейти в «Болонью» в рамках сделки по Орсолини
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Руководство «Аталанты» планирует попытаться воспользоваться тем, что в «Болонье» работает Джованни Сартори, бывший спортивный директор бергамасков, который и занимался приобретением россиянина, сообщает TuttoAtalanta.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за команду 41 матч, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.
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