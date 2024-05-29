Чернышенко предложил сформировать единую программу по спорту в России
- РИА Новости
«Озвучено предложение по формированию единой госпрограммы по спорту, которая будет включать развитие инфраструктуры, массовые спортивные мероприятия, включая фиджитал, крупные соревнования и подготовку резерва», — цитирует заявление пресс‑службы Минспорта РФ «Матч ТВ».
Слова вице-премьера были озвучены в ходе расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.
Ранее Чернышенко заявил, что санкции являются подарком для российского спорта.