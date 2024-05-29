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Чернышенко предложил сформировать единую программу по спорту в России

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Заместитель председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта Дмитрий Чернышенко выступил с предложением сформировать единую государственную программу по спорту в России.
Чернышенко предложил сформировать единую программу по спорту в России
  • РИА Новости

«Озвучено предложение по формированию единой госпрограммы по спорту, которая будет включать развитие инфраструктуры, массовые спортивные мероприятия, включая фиджитал, крупные соревнования и подготовку резерва», — цитирует заявление пресс‑службы Минспорта РФ «Матч ТВ».

Слова вице-премьера были озвучены в ходе расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.

Ранее Чернышенко заявил, что санкции являются подарком для российского спорта.

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