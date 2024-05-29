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Дядя Фьюри обвинил угол боксёра в поражении от Усика

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Питер Фьюри, дядя британского боксера Тайсона Фьюри, назвал причины поражения своего племянника от украинца Александра Усика в титульном бою за объединение поясов по версии WBC, WBA, WBO и IBF.

«В углу Тайсона было слишком много людей! Только один из них должен подсказывать спортсмену. Невозможно услышать сразу всех! Это все напоминало панику. Если ты просто вытираешь пот с головы Тайсона, заткнись! Не разговаривай! А если заговорил, ты должен быть уволен», — заявил Питер Фьюри в интервью Джей Стюарту», — цитирует его Sportskeeda со ссылкой на журналиста Джея Стюарта.

Бой, который состоялся 19 мая в Эр-Рияде, продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN, сместив Фьюри.

 

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