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Губерниев — об уходе Слишковича: руководство «Спартака» приняло дурацкое решение

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал уход боснийского тренера Владимира Слишковича с поста главного тренера московского «Спартака».
Губерниев — об уходе Слишковича: руководство «Спартака» приняло дурацкое решение
  • РИА Новости

«Это лишний раз говорит о том, что руководство «Спартака» приняло дурацкое решение. Его надо было оставлять. «Спартак» продолжает носиться из космоса через стратосферу к Земле. Турбулентность будет продолжаться, а хочется спокойного полёта, хорошего взлёта и мягкой посадки. Пока что есть ощущение, что за штурвалом находится пилот, который, мягко говоря, нервничает. От этого страдает процесс», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

Сегодня стало известно, что специалист покинул клуб по собственному желанию. Таким образом, он не будет работать в тренерском штабе Деяна Станковича.

Напомним, что Слишкович был назначен исполняющим обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля. Позже его утвердили главным тренером из-за регламента РФС. Под его руководством «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России.

Ранее Владимир Слишкович рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в «Спартак».

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