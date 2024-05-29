Дружинин: мне неинтересно смотреть Олимпиаду, где нет россиян

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин поделился мнением о грядущих в Париже летних Олимпийских играх.

«Мне неинтересно смотреть Олимпиаду, где нет российских спортсменов. Это всё индивидуально. Есть люди, которые живут спортом и следят за всеми событиями. У меня достаточно плотный график и много других дел, так что я буду просто следить за результатами», — сказал Дружинин Metaratings.ru.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.