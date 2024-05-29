Дружинин: мне неинтересно смотреть Олимпиаду, где нет россиян
- РИА Новости
«Мне неинтересно смотреть Олимпиаду, где нет российских спортсменов. Это всё индивидуально. Есть люди, которые живут спортом и следят за всеми событиями. У меня достаточно плотный график и много других дел, так что я буду просто следить за результатами», — сказал Дружинин Metaratings.ru.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.