Дружинин: прыгуны согласны с тем, что при нынешних условиях нельзя ехать на Олимпиаду

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин высказался о возможном участии спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.

«Основным критерием допуска является то, что спортсмены не должны иметь отношения к военным, силовым или правоохранительным органам, а 99% наших лидеров – из ЦСКА или «Динамо». Кто мог поехать в Париж? Спортсмены согласны с тем, что при таких условиях ехать нельзя», — сказал Дружинин Metaratings.ru.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.