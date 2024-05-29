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Мостовой признался, что его удивил уход Дзюбы из «Локомотива»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Локомотива».
Мостовой признался, что его удивил уход Дзюбы из «Локомотива»
  • РИА Новости

«Когда Артём вернулся из Турции, я сказал, что он может играть за любой наш клуб ещё три года. Придерживаюсь такого же мнения. Конечно, меня удивило решение руководства «Локомотива», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы на правах свободного агента по окончании срока контракта.

Напомним, что 35-летний игрок присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб не попрощались с Дзюбой.

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