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Источник: реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря

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Названа дата боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Источник: реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря
  • Gettyimages.ru

«Бой-реванш запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Мир увидит ещё один исторический бой. Мы надеемся, что вам это понравится», — сообщил председатель главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших.

Первый бой, который состоялся 19 мая в Эр-Рияде, продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN, сместив Фьюри.

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