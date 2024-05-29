Источник: реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря

Названа дата боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Бой-реванш запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Мир увидит ещё один исторический бой. Мы надеемся, что вам это понравится», — сообщил председатель главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших.

Первый бой, который состоялся 19 мая в Эр-Рияде, продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN, сместив Фьюри.