Александр Кержаков назначен главным тренером «Кайрата»
«Приветствуем Александра Анатольевича в команде и желаем ему больших успехов!» — сообщила пресс-служба «Кайрата».
Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. Он возглавлял его с июня 2023 года. Под его руководством клуб провёл 15 матчей (пять побед, одна ничья и девять поражений).
Также российский специалист успел поработать в кипрской «Кармиотиссе» и «Пари НН».
Ранее сообщалось, что в «Севилье» остались довольны стажировкой Кержакова.