Батыргазиев 12 июля в Серпухове проведёт бой с Кэрроллом за временный титул чемпиона WBA

Олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев встретится с ирландцем Джоно Кэрроллом в поединке за временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе.

12-раундовый бой пройдёт 12 июля в подмосковном Серпухове в рамках турнира из серии «Ночь чемпионов IBA».

В своём последнем поединке Батыргазиев единогласным решением судей победил трёхкратного чемпиона мира кубинца Ласаро Альвареса и завоевал первый в истории пояс IBA в весе до 60 кг. Бой прошёл в конце прошлого года в Дубае. До этого россиянин в октябре 2023-го в Перми нокаутировал Эндера Луцеса.

Последний бой Кэрролла состоялся в марте в Дубае. Тогда он единогласным решением судей победил колумбийца Мигеля Марриагу. У ирландца уже был опыт проведения чемпионского боя — в 2019-м Кэрролл единогласным решением судей уступил американцу Тевину Фармеру в поединке за пояс IBF.

В рейтинге WBA во втором полулёгком весе Батыргазиев располагается на девятой строчке, а Кэрролл — на второй.

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