Чемпионат России по ММА пройдёт в Нижнем Новгороде

Стало известно, что чемпионат страны по смешанным единоборствам состоится в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня.

Нижний Новгород получил возможность проведения Чемпионата России. В городе часто проходят всероссийские соревнования и юношеские фестивали.

В число известных участников соревнований вошли:

Джамалутдин Гусейнов, победитель первенства мира по ММА (Саратовская область); Ислам Багомедов, чемпион России и мира по ММА (Республика Дагестан); Абдул-Малик Сириев, победитель первенства и обладатель кубка России по ММА (Республика Ингушетия); Дмитрий Панков, обладатель кубка России по ММА, мастер спорта России (Волгоградская область); Албастов Саидбек, чемпион Чеченской Республики 2023 г., чемпион СКФО 2023 г., призер «Кубка России» 2023г., призер чемпионата России 2023 г., мастер спорта России по ММА (Чеченская Республика); Апти Дзейтов, обладатель кубка России, мастер спорта России по ММА (Республика Ингушетия); Айдемир Гусейнов, чемпион России, мастер спорта по ММА (Волгоградская область); Гамзат Сиражудинов, победитель первенства Европы по ММА (Нефтеюганск).

Ранее белорусский боец Владислав Ковалёв одержал победу над бразильцем Дугласом Рибейро на турнире Ural FC 7 в Тольятти.