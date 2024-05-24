RT в Telegram
Подпишись

Чемпионат России по ММА пройдёт в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Стало известно, что чемпионат страны по смешанным единоборствам состоится в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня.

Нижний Новгород получил возможность проведения Чемпионата России. В городе часто проходят всероссийские соревнования и юношеские фестивали.

В число известных участников соревнований вошли: 

Джамалутдин Гусейнов, победитель первенства мира по ММА (Саратовская область); Ислам Багомедов, чемпион России и мира по ММА (Республика Дагестан); Абдул-Малик Сириев, победитель первенства и обладатель кубка России по ММА (Республика Ингушетия); Дмитрий Панков, обладатель кубка России по ММА, мастер спорта России (Волгоградская область); Албастов Саидбек, чемпион Чеченской Республики 2023 г., чемпион СКФО 2023 г., призер «Кубка России» 2023г., призер чемпионата России 2023 г., мастер спорта России по ММА (Чеченская Республика); Апти Дзейтов, обладатель кубка России, мастер спорта России по ММА (Республика Ингушетия); Айдемир Гусейнов, чемпион России, мастер спорта по ММА (Волгоградская область); Гамзат Сиражудинов, победитель первенства Европы по ММА (Нефтеюганск).

Ранее белорусский боец Владислав Ковалёв одержал победу над бразильцем Дугласом Рибейро на турнире Ural FC 7 в Тольятти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить