Алип рассказал, что лично извинился перед Торопом за нанесённую травму

Защитник «Зенита» Нуралы Алип признался, что извинился перед вратарём ЦСКА Владиславом Торопом за инцидент в кубковом матче.

«Я ночью записал ему историю. Как только он прочитал, написал ему в личные сообщения. Извинился, сказал, что это игровой эпизод, и пожелал выздоровления», — цитирует Алипа «Матч ТВ».

Напомним, что Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

22 мая стало известно, что Тороп выписан из больницы после травмы головы.

Ранее врач ЦСКА рассказал, когда Тороп вернётся на поле после травмы.