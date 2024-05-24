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Врач ЦСКА рассказал, когда Тороп вернётся на поле после травмы

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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о возвращении голкипера Владислава Торопа в основную группу после травмы.
Врач ЦСКА рассказал, когда Тороп вернётся на поле после травмы
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Вчера выписали, завтра будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придёт в гости. По большому счёту реабилитация уже началась. Думаю, что в течение трёх месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле», — цитирует Безуглова «Матч ТВ».

Напомним, что Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Нурали Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

22 мая стало известно, что Тороп выписан из больницы после травмы головы.

Ранее болельщики баскетбольного ЦСКА поддержали травмированного вратаря Торопа.

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