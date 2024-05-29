Деменко уверен, что Сафонов может спокойно конкурировать с Доннаруммой в ПСЖ

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Это хороший шанс для Матвея. Он абсолютно спокойно может конкурировать с Доннаруммой, вратарём с мировым именем», — цитирует Деменко Betonmobile.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, вратарь «Краснодара» подписал с парижанами контракт до лета 2029 года, трансфер за €20 млн полностью завершён.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.

Ранее Игорь Семшов заявил, что стимул Сафонова в ПСЖ — усадить на скамейку Доннарумму.