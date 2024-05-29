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Игроки «Краснодара» думали, что «Ростов» сравнял счёт в игре с «Зенитом»

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Футболисты «Краснодара» в концовке матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» были ошибочно проинформированы о том, что «Ростов» сравнял счёт в игре с «Зенитом».
Игроки «Краснодара» думали, что «Ростов» сравнял счёт в игре с «Зенитом»
  • РИА Новости

Журналист Тимур Журавель на YouTube-канале опубликовал видео с бровки в концовке матча. В добавленное время болельщики на трибунах начинают радоваться, думая, что «Ростов» сравнял счёт в игре с «Зенитом» и титул в таком случае достанется «Краснодару».

Ошибочная информация дошла и до футболистов «быков», которые начали радоваться, но позже информация была опровергнута.

Напомним, что «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» завоевал серебряные медали турнира. Тройку лучших замкнуло «Динамо».

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов перешёл в ПСЖ.

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