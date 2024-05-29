Telegraph: МЮ лишится места в Лиге Европы, если до 3 июня не выполнит требования УЕФА

«Манчестер Юнайтед» может лишиться права участия в Лиге Европы в следующем сезоне, если не выполнит требования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По информации The Telegraph, правила УЕФА по владению несколькими клубами запрещают иметь «решающее влияние» в управлении более чем одним клубом в одном турнире. Бизнесмену Джиму Рэтклиффу принадлежит 27,7% акций МЮ, также он является мажоритарным акционером «Ниццы». Обе команды пробились в Лигу Европы.

Клубам было сказано, что они «должны доказать, что по состоянию на 3 июня 2024 года они соблюдают правила в отношении владения несколькими клубами».

Если же рекомендация будет проигнорировала, то МЮ опустится до участия в Лиге конференций, потому что в чемпионате Англии занял восьмое место, а «Ницца» во Франции стала пятой.

Компания Рэтклиффа заявила, что находится в диалоге с УЕФА и они постараются избежать ситуации с переводом клуба в другой турнир.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.