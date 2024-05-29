Мамун: мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун прокомментировала участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) под нейтральным флагом.

«Для меня самое главное — это уважение. Мне очень больно слушать все эти заявления про бомжей, про тех, про других… Так нельзя, мне кажется», — сказала Мамун на YouTube-канале «Витя Кравченко».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели.