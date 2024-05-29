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L'Équipe: в ПСЖ отказались платить оставшуюся зарплату Мбаппе из-за перехода в «Реал»

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи не хочет, чтобы нападающий Килиан Мбаппе уходил из клуба в мадридский «Реал» бесплатно.

По информации L'Équipe, глава клуба отказывается выплачивать игроку в общей сложности €80 млн, включая зарплату и бонусы. Мбаппе не получил оклад за апрель и обещанную большую премию в феврале. К делу уже подключились юристы футболиста.

Напомним, что 25-летний Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сказал о «Милане».

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