L'Équipe: в ПСЖ отказались платить оставшуюся зарплату Мбаппе из-за перехода в «Реал»
По информации L'Équipe, глава клуба отказывается выплачивать игроку в общей сложности €80 млн, включая зарплату и бонусы. Мбаппе не получил оклад за апрель и обещанную большую премию в феврале. К делу уже подключились юристы футболиста.
Напомним, что 25-летний Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сказал о «Милане».