Туктамышева: я ещё не ушла из профессионального спорта

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё решение взять паузу в спортивной карьере.

«Я ещё не ушла, я взяла паузу, поэтому у меня нет такого ощущения, такой грусти, потому что всё-таки есть надежда, что я ещё смогу вернуться», — сказала Туктамышева в интервью Елене Ханге на YouTube-канале «Просто такая генетика».

22 октября 2023 года Туктамышева объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере, чтобы «заниматься собой». Фигуристка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021. Она регулярно принимает участие в ледовых шоу.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд.