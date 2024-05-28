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Титов: украинцы собрали и отправили в МОК и FIG досье на российских гимнастов

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, что украинцы собрали обличительное досье на россиян и отправили его в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG).

«Наши бывшие украинские партнёры отправили в МОК и FIG целое фотодосье на каждого члена нашей сборной. С фотографиями с ленточками, с различных мероприятий. Они очень активно помогали принять решение о нашем недопуске», — приводит слова Титова РИА Новости.

FIG допускает россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Позднее сборная России по спортивной гимнастике отказалась участвовать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Играм в Париже.

Ранее Родионенко заявила, что программы российских гимнастов сильнее, чем у участников Кубка мира.

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