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Личка: не надо думать, что «Динамо» сильная команда, надо пахать

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что команда продолжит усердно работать в следующем сезоне.

«Мы должны показывать уровень, который мы продемонстрировали в этом году. Но нам предстоит большая работа. Не надо думать, что мы уже сильная команда. Если хотим побеждать любые команды, надо вернуться к работе и пахать», — приводит слова Лички РИА Новости.

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее Личка пригласил Ройса в «Динамо».

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